В Ростовской области Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком
В Ростовской области произошла авария, которая унесла жизни человека. Известно, что дорожное происшествие случилось в четверг, 30 апреля, около 07:40 утра на трассе Волгодонск - Дубовское. Там столкнулись малолитражка Daewoo Matiz и грузовик .
- Столкновение произошло на перекрестке неравнозначных дорог, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил преимущество в движении грузовику, который двигался по главной дороге.
В ведомстве добавили, что в результате аварии 36-летний водитель получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте ЧП еще до приезда медиков скорой помощи. В больницу с многочисленными ранениями в ходе дорожной аварии увезли его пассажира, 43-летнего мужчину.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU