2020-04-30T12:14:32+03:00
Происшествия

В Ростовской области Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком

ЧП произошло рано утром на трассе
Ольга ГОПАЛО
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В результате аварии один человек погиб, другого доставили в больницу. Фото: ГОПАЛО Ольга.В результате аварии один человек погиб, другого доставили в больницу. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области произошла авария, которая унесла жизни человека. Известно, что дорожное происшествие случилось в четверг, 30 апреля, около 07:40 утра на трассе Волгодонск - Дубовское. Там столкнулись малолитражка Daewoo Matiz и грузовик .

- Столкновение произошло на перекрестке неравнозначных дорог, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил преимущество в движении грузовику, который двигался по главной дороге.

В ведомстве добавили, что в результате аварии 36-летний водитель получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте ЧП еще до приезда медиков скорой помощи. В больницу с многочисленными ранениями в ходе дорожной аварии увезли его пассажира, 43-летнего мужчину.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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