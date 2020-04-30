В Ростовской области Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком

30 Апр 2020 2020-04-30T12:14:32+03:00

В результате аварии один человек погиб, другого доставили в больницу. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области произошла авария, которая унесла жизни человека. Известно, что дорожное происшествие случилось в четверг, 30 апреля, около 07:40 утра на трассе Волгодонск - Дубовское. Там столкнулись малолитражка Daewoo Matiz и грузовик .

- Столкновение произошло на перекрестке неравнозначных дорог, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил преимущество в движении грузовику, который двигался по главной дороге.

В ведомстве добавили, что в результате аварии 36-летний водитель получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте ЧП еще до приезда медиков скорой помощи. В больницу с многочисленными ранениями в ходе дорожной аварии увезли его пассажира, 43-летнего мужчину.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU