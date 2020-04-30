Присылайте фотографии на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу» и выигрывайте призы
Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу». Вы читаете сказки вместе с ребенком или играете всей семьей? Печете блины или учитесь рисовать? Занимаетесь йогой или ставите беседку в своем дворе? А, может быть, делаете красивые селфи?
Вы можете прислать эти и другие домашние кадры к нам на фотоконкурс!
Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от возраста. Трое участников, которые наберут в голосовании больше всего голосов, получат призы от партнера фотоконкурса.
Присылайте, голосуйте, выигрывайте!
Подать заявку и уточнить подробности можно по ссылке