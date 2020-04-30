Присылайте фотографии на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу» и выигрывайте призы

30 Апр 2020 2020-04-30T12:39:14+03:00

Давайте внесем больше позитива в нашу повседневную жизнь!

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Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу». Вы читаете сказки вместе с ребенком или играете всей семьей? Печете блины или учитесь рисовать? Занимаетесь йогой или ставите беседку в своем дворе? А, может быть, делаете красивые селфи?

Вы можете прислать эти и другие домашние кадры к нам на фотоконкурс!

Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от возраста. Трое участников, которые наберут в голосовании больше всего голосов, получат призы от партнера фотоконкурса.

Присылайте, голосуйте, выигрывайте!

Подать заявку и уточнить подробности можно по ссылке

https://www.rostov.kp.ru/daily/27113/4193320/