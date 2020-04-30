Ростов-на-Дону остается в лидерах по числу зараженных коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T13:33:14+03:00

В донской столице почти 300 человек болеют COVID-19

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Ростов-на-Дону продолжает лидировать по количеству заболевших коронавирусной инфекций. С начала пандемии в донской столице уже 295 человек подхватили COVID-19. У всех разная реакция организма на вирус, однако, 40 пациентов выздоровело. Многие из них сейчас находятся на строгом карантине.

По данным донского правительства, в Ростове-на-Дону скончалось уже трое инфицированных. Один из них врач из Китая, которые приехал сюда, чтобы на подхватить вирус у себя на родине.

На втором месте по числу заразившихся - Донецк. В небольшом городе каждый день выявляются новые случае заболевания. Сейчас их зарегистрировано уже 68.

Третью строчку занимает Батайск. Это один их первых городов-спутников, где стал распространяться вирус. Сейчас там болеют уже 58 человек, восемь из которых выздоровели.

Следом идут Шахты - 46 случаев заражения, 2 выздоровело и 1 скончался. Потом Зверево - 39 инфицированных, четверо выздоровело. В Новошахтинске - 38, двое выздоровело.

Одним из очагов распространения вируса стал Азовский район. Там выявлено уже 35 случаев заражения. При этом семеро выздоровели. Сразу после идет Белокалитвинский район - 34 случая и три случая выздоровления.

Это далеко не весь список по городам и районам, где зафиксированы больные COVID-19. Более подробно вы можете посмотреть в сводке, которое дает региональное правительство.

Статистика по городам районам. Фото: правительство РО

Напомним, что за последние сутки на Дону выявили еще 79 случаев заражения. Заболели уже 943 жителя области. 30 апреля также стало известно, что еще трое скончались. Таким образом количество умерших от "чумы 2020" в регионе достигло шести человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU