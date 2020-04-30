2020-04-30T13:33:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Ростов-на-Дону остается в лидерах по числу зараженных коронавирусом

В донской столице почти 300 человек болеют COVID-19
Дадаян Давид
Поделиться:
География распространения коронавируса в Ростовской области.География распространения коронавируса в Ростовской области.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Ростов-на-Дону продолжает лидировать по количеству заболевших коронавирусной инфекций. С начала пандемии в донской столице уже 295 человек подхватили COVID-19. У всех разная реакция организма на вирус, однако, 40 пациентов выздоровело. Многие из них сейчас находятся на строгом карантине.

По данным донского правительства, в Ростове-на-Дону скончалось уже трое инфицированных. Один из них врач из Китая, которые приехал сюда, чтобы на подхватить вирус у себя на родине.

На втором месте по числу заразившихся - Донецк. В небольшом городе каждый день выявляются новые случае заболевания. Сейчас их зарегистрировано уже 68.

Третью строчку занимает Батайск. Это один их первых городов-спутников, где стал распространяться вирус. Сейчас там болеют уже 58 человек, восемь из которых выздоровели.

Следом идут Шахты - 46 случаев заражения, 2 выздоровело и 1 скончался. Потом Зверево - 39 инфицированных, четверо выздоровело. В Новошахтинске - 38, двое выздоровело.

Одним из очагов распространения вируса стал Азовский район. Там выявлено уже 35 случаев заражения. При этом семеро выздоровели. Сразу после идет Белокалитвинский район - 34 случая и три случая выздоровления.

Это далеко не весь список по городам и районам, где зафиксированы больные COVID-19. Более подробно вы можете посмотреть в сводке, которое дает региональное правительство.

Статистика по городам районам. Фото: правительство РО

Статистика по городам районам. Фото: правительство РО

Напомним, что за последние сутки на Дону выявили еще 79 случаев заражения. Заболели уже 943 жителя области. 30 апреля также стало известно, что еще трое скончались. Таким образом количество умерших от "чумы 2020" в регионе достигло шести человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончане возвращаются домой: спецрейсы из трех стран прилетят в Платов в начале мая. В Ростове ждут самолеты с туристами из Таиланда, Израиля и Турции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области коронавирус выявили у священников
В Батайске мужчина оформил на себя земельный участок без ведома хозяйки
Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев ответит в суде за разбитый "Мерседес" телеведущей
У мужчины в Ростове-на-Дону нашли 2,5 килограмма синтетических наркотиков
«Срочный» кредит запустили на Дону для спасения малого бизнеса
Ничего святого!: 93-летнего ветерана ограбили жители Ростовской области
Генеральная уборка: «ЭкоЦентр» ликвидировал стихийную свалку в Сальске
Ростов-на-Дону остается в лидерах по числу зараженных коронавирусом
Присылайте фотографии на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу» и выигрывайте призы
В Ростовской области Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком
Футболисту Дмитрию Тарасову досталось за рассуждения о самоизоляции
Донской бизнес будут постепенно возвращать к жизни с 12 мая
В Ростовской области бросить курить помогут онлайн
В Ростове нелегальному ломбарду придется выплатить крупный штраф
Майские праздники в Ростове-на-Дону 2020: спорт в режиме онлайн
Ростовчан вывезут специальным рейсом из Пхукета в мае
Жительницу Батайска лже-банкиры обманули на 285 тысяч рублей
В Таганроге браконьеры могут отправиться за решетку на пять лет
Дончанин застрелил друга и закопал его труп в лесу
«Комсомолка» выпустит уникальную копию первого победного номера от 10 мая 1945 года
Незаконная торговля вновь была пресечена на ростовских улицах
Уставшие родители решили выгулять малыша хотя бы на оконной решетке в Ростове
Жительница Ростовской области стала жертвой лжесотрудников банка
Ростовчанка стала свидетельницей перестрелки в центре донской столицы
Донским донорам предложили сдать кровь в предстоящие выходные
Ростовчанка проветрила "пятую точку" на балконе многоэтажки
Ростовчане все-таки увидят традиционный салют на 9 Мая
«Замуровали, демоны!»: мужчина чудом спасся в колодце от верной смерти в центре Ростова