2020-04-30T14:12:42+03:00
Общество

Генеральная уборка: «ЭкоЦентр» ликвидировал стихийную свалку в Сальске

Материал предоставлен ГК «Чистый город»
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Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
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Регоператор ООО «ЭкоЦентр» совместно с коммунальными службами ликвидировал стихийную свалку в городе Сальске.

Несанкционированный сброс отходов был обнаружен на окраине населённого пункта, в микрорайоне Ново-Сальск. Вдоль дороги и в роще рядом с территорией бывшего промышленного предприятия, «уютно» расположилось свыше 700 кубометров отходов. Общая площадь «загрязнений» составила 1 гектар.

На масштабную санитарную уборку территории потребовалась неделя. За это время коммунальные службы и регоператор собрали и вывезли на действующий полигон более 100 тонн бытового мусора, сухих веток.

К сожалению, Сальский филиал «ЭкоЦентра» всё чаще фиксирует навалы отходов в неположенных местах.

– Жители города и других территорий должны понимать: за создание несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность, а в некоторых случаях и уголовное наказание. Чтобы избежать штрафов и не загрязнять природу необходимо правильно утилизировать отходы, заключив для этого договор с коммунальным предприятием, – подчёркивает директор Сальского филиала «ЭкоЦентр» Евгений Скубин.

Фото: ГК «Чистый город»

Фото: ГК «Чистый город»

Как отмечает регоператор, для того чтобы несанкционированные свалки не появлялись снова и снова, как птица феникс, администрацией городского поселения устанавливаются фотоловушки.

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