2020-04-30T14:58:27+03:00
Общество

Ничего святого!: 93-летнего ветерана ограбили жители Ростовской области

Они связали пожилого человека и требовали деньги
Ольга ГОПАЛО
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Пожилые люди нередко становятся жертвами преступников.Пожилые люди нередко становятся жертвами преступников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне 75-летия празднований дня Великой Победы один из ветеранов подвергся нападению злоумышленников. Дело было в Тарасовском районе Ростовской области.

В местный отдел полиции позвонила сотрудница социальной службы. Женщина рассказала, что пришла навестить одного из пенсионеров поселка и увидела, что входная дверь в доме 93-летнего дедушки взломана, а окно разбито. Тот признался, что собственными руками отдал налетчикам 15 тысяч рублей.

Приехав в дом к пенсионеру, стражи порядка узнали подробности. Как оказалось, когда неизвестные вломились в дом, пожилой человек спал. Не прошенные гости растолкали хозяина дома, повалили на пол, связали и стали требовать деньги. После они развязали жертву и скрылись.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следами стражам порядка удалось задержать предполагаемых преступников - мужчин в возрасте 21 и 40 лет. Отобранные у деда деньги они успели потратить. В отношении парочки сейчас возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Решения суда они будут дожидаться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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