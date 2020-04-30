«Срочный» кредит запустили на Дону для спасения малого бизнеса
Льготный заем под 1% годовых можно оформить в рекордные сроки
В Ростовской области власти региона сообщили о введении новой меры экономической поддержки для предприятий малого бизнеса, терпящих убытки в период пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничительных мер.
Кредитный продукт под говорящим названием «Срочный» запустили коллективными усилиями донского Минэкономразвития, Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП) и областного Гарантийного фонда.
Сумма займа установлена в диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей. Главное отличие новой льготы для предпринимателей, как можно догадаться из названия, заключается в рекордных сроках рассмотрения заявок от предпринимателей — всего три дня.
При этом предусмотрен также уменьшенный пакет необходимых документов для получения искомых средств. Немаловажно и то, что бизнесмены освобождаются от обычной в таких случаях процедуры оценки финансово-хозяйственной деятельности.
- Ставка – всего 1% годовых при поручительстве Гарантийного фонда, который обеспечит до 70% суммы займа. Важное условие – наличие собственного залогового обеспечения не менее 30% от суммы займа и поручительство физлица, - рассказали о подробностях антикризисного предложения в региональном правительстве.
Новый заем предоставляется на период до 36 месяцев. Предусмотрена и возможность отсрочки платежа по основному долгу на срок до 6 месяцев. Помимо этого, «Срочные» средства можно также направить и на пополнение оборотных средств.
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ИСТОЧНИК KP.RU