2020-04-30T15:14:24+03:00
Общество

У мужчины в Ростове-на-Дону нашли 2,5 килограмма синтетических наркотиков

Его легковушку остановили на одной из улиц в центре города
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленника удалось задержать с помощью сотрудников ДПС.Злоумышленника удалось задержать с помощью сотрудников ДПС.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В городе Ростове-на-Дону в разработку к работникам правоохранительных органов попал мужчина, которого подозревали в изготовлении и распространении синтетических наркотиков. Под подозрением оказался житель соседнего города Аксая. Его «девяносто девятую» остановили на одной из центральных улиц в донской столице.

В итоге при нем находилось несколько свертков. Специалисты специализированной лаборатории подтвердили догадки полицейских - это были синтетические наркотики.

Как рассказали Главном Управлении МВД России по региону, мужчина признался, что направлялся в назначенное место для размещения очередной закладки «синтетики». Также они провели обыск в доме 44-летнего мужчины. В общей сложности, у него было обнаружено 2,5 килограмма наркотиков. В отношении злоумышленника было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Задержанного, к слову, сразу же поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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