Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев ответит в суде за разбитый "Мерседес" телеведущей

30 Апр 2020 2020-04-30T15:22:14+03:00

В тот день, когда футболисты помяли авто, пострадал еще и водитель иномарки. Фото: ФК "Ростов"

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Скандально известный футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев будет отвечать в суде за разбитый автомобиль знаменитой телеведущей Ольги Ушаковой. В иске речь идет о сумме в 300 тысяч рублей. Это компенсация за поврежденный "Мерседес", который спортсмены Мамаев и Кокорин помяли во время потасовки в кафе, ставшей известной на всю страну.

Ольга Ушакова для радио "Комсомольская правда" рассказала, что вообще не следит за ходом разбирательств, так как передала эту функцию своему юристу.

- Заявление было написано уже давно… Это никакая не новость. Если нанесен ущерб, он должен быть возмещен, правда ведь? Все идет своим чередом… - прокомментировала иск Ушакова.

Телеведущая Ольга Ушакова. Фото: соц. сети.

Стоит отметить, что телеведущая не смогла уточнить входит ли в сумму иска моральный ущерб или речь исключительно о стоимости восстановления авто. Суд состоится 6 мая.

Напомним, что осенью прошлого года произошла ситуация, из-за которой футболисты оказались за решеткой. В тот день пострадала не только машина, но и человек - водитель иномарки. Мужчине, со слов Ушаковой, сломали нос, а в больнице у него обнаружили еще и сотрясение. В тот день Кокорин и Мамаев отличились дважды, случай возле гостиницы "Пекин" был первым, после чего футболисты пошли в кофейню, где и произошла "та самая" история со стулом.

После всех разбирательств спортсмены попала в колонии, где пробыли около года. Кокорин получил один год и шесть месяцев общего режима, а Мамаев - один год и пять месяцев. После освобождения Павел Мамаев перешел в ФК "Ростов", где успел отличиться высоким уровнем игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU