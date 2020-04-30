2020-04-30T15:22:14+03:00
Общество

Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев ответит в суде за разбитый "Мерседес" телеведущей

Ольга Ушакова требует с футболиста 300 тысяч рублей
Дадаян Давид
Поделиться:
В тот день, когда футболисты помяли авто, пострадал еще и водитель иномарки. Фото: ФК "Ростов"В тот день, когда футболисты помяли авто, пострадал еще и водитель иномарки. Фото: ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Скандально известный футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев будет отвечать в суде за разбитый автомобиль знаменитой телеведущей Ольги Ушаковой. В иске речь идет о сумме в 300 тысяч рублей. Это компенсация за поврежденный "Мерседес", который спортсмены Мамаев и Кокорин помяли во время потасовки в кафе, ставшей известной на всю страну.

Ольга Ушакова для радио "Комсомольская правда" рассказала, что вообще не следит за ходом разбирательств, так как передала эту функцию своему юристу.

- Заявление было написано уже давно… Это никакая не новость. Если нанесен ущерб, он должен быть возмещен, правда ведь? Все идет своим чередом… - прокомментировала иск Ушакова.

Телеведущая Ольга Ушакова. Фото: соц. сети.

Телеведущая Ольга Ушакова. Фото: соц. сети.

Стоит отметить, что телеведущая не смогла уточнить входит ли в сумму иска моральный ущерб или речь исключительно о стоимости восстановления авто. Суд состоится 6 мая.

Напомним, что осенью прошлого года произошла ситуация, из-за которой футболисты оказались за решеткой. В тот день пострадала не только машина, но и человек - водитель иномарки. Мужчине, со слов Ушаковой, сломали нос, а в больнице у него обнаружили еще и сотрясение. В тот день Кокорин и Мамаев отличились дважды, случай возле гостиницы "Пекин" был первым, после чего футболисты пошли в кофейню, где и произошла "та самая" история со стулом.

После всех разбирательств спортсмены попала в колонии, где пробыли около года. Кокорин получил один год и шесть месяцев общего режима, а Мамаев - один год и пять месяцев. После освобождения Павел Мамаев перешел в ФК "Ростов", где успел отличиться высоким уровнем игры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев на майские праздники запретил поездки по справкам для работающих. Выясняем, в каком случае разрешено перемещаться по городу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области коронавирус выявили у священников
В Батайске мужчина оформил на себя земельный участок без ведома хозяйки
Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев ответит в суде за разбитый "Мерседес" телеведущей
У мужчины в Ростове-на-Дону нашли 2,5 килограмма синтетических наркотиков
«Срочный» кредит запустили на Дону для спасения малого бизнеса
Ничего святого!: 93-летнего ветерана ограбили жители Ростовской области
Генеральная уборка: «ЭкоЦентр» ликвидировал стихийную свалку в Сальске
Ростов-на-Дону остается в лидерах по числу зараженных коронавирусом
Присылайте фотографии на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу» и выигрывайте призы
В Ростовской области Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком
Футболисту Дмитрию Тарасову досталось за рассуждения о самоизоляции
Донской бизнес будут постепенно возвращать к жизни с 12 мая
В Ростовской области бросить курить помогут онлайн
В Ростове нелегальному ломбарду придется выплатить крупный штраф
Майские праздники в Ростове-на-Дону 2020: спорт в режиме онлайн
Ростовчан вывезут специальным рейсом из Пхукета в мае
Жительницу Батайска лже-банкиры обманули на 285 тысяч рублей
В Таганроге браконьеры могут отправиться за решетку на пять лет
Дончанин застрелил друга и закопал его труп в лесу
«Комсомолка» выпустит уникальную копию первого победного номера от 10 мая 1945 года
Незаконная торговля вновь была пресечена на ростовских улицах
Уставшие родители решили выгулять малыша хотя бы на оконной решетке в Ростове
Жительница Ростовской области стала жертвой лжесотрудников банка
Ростовчанка стала свидетельницей перестрелки в центре донской столицы
Донским донорам предложили сдать кровь в предстоящие выходные
Ростовчанка проветрила "пятую точку" на балконе многоэтажки
Ростовчане все-таки увидят традиционный салют на 9 Мая
«Замуровали, демоны!»: мужчина чудом спасся в колодце от верной смерти в центре Ростова