В Батайске мужчина оформил на себя земельный участок без ведома хозяйки

30 Апр 2020 2020-04-30T15:27:10+03:00

Теперь его подозревают еще и в другой афере

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В полицию города Батайска обратилась местная жительница, которая рассказала, что узнала об афере со своим земельным участком. Правда всплыла тогда, когда она обратилась в налоговую инспекцию, чтобы получить квитанцию для оплаты земельного налога. Там-то землевладелица выяснила, что принадлежащий ей земельный участок переоформлен на неизвестного ей мужчину. По ее словам, сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей.

Отыскать нового хозяина земли труда не составило: им оказался 35-летний мужчина. Как добавили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, злоумышленник оформил земельный участок на свое имя, заключив фиктивный договор купли-продажи. Полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному эпизоду противоправной деятельности. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь его дальнейшую судьбу будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU