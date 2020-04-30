В Ростовской области коронавирус выявили у священников

30 Апр 2020 2020-04-30T15:31:18+03:00

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Жителям Ростовской области советуют соблюдать самоизоляцию и откататься от посещения общественных мест во время майских праздников. Как рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв, случаи заражения выявлены у священников.

- Во время празднования Пасхи у нас были предприняты меры, поэтому не было всплеска заболевших, как это было в преддверии Вербного воскресенья. Сегодня регистрируются случаи заболевания у священников, которые, как и все люди болеют. Передача инфекции не происходит избирательно, - сказал во время пресс-конференции главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Заболевшие получают необходимое лечение и находятся под присмотром медиков.

По словам главного санитарного врача, если люди в течение майских праздников будут соблюдать самоизоляцию, то количество заболевших может пойти на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU