2020-04-30T15:31:18+03:00
Общество

В Ростовской области коронавирус выявили у священников

Им окатывается вся необходимая помощь
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв. Фото: стоп-кадр видеоГлавный санитарный врач региона Евгений Ковалёв. Фото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Жителям Ростовской области советуют соблюдать самоизоляцию и откататься от посещения общественных мест во время майских праздников. Как рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв, случаи заражения выявлены у священников.

- Во время празднования Пасхи у нас были предприняты меры, поэтому не было всплеска заболевших, как это было в преддверии Вербного воскресенья. Сегодня регистрируются случаи заболевания у священников, которые, как и все люди болеют. Передача инфекции не происходит избирательно, - сказал во время пресс-конференции главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Заболевшие получают необходимое лечение и находятся под присмотром медиков.

По словам главного санитарного врача, если люди в течение майских праздников будут соблюдать самоизоляцию, то количество заболевших может пойти на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области коронавирус выявили у священников
В Батайске мужчина оформил на себя земельный участок без ведома хозяйки
Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев ответит в суде за разбитый "Мерседес" телеведущей
У мужчины в Ростове-на-Дону нашли 2,5 килограмма синтетических наркотиков
«Срочный» кредит запустили на Дону для спасения малого бизнеса
Ничего святого!: 93-летнего ветерана ограбили жители Ростовской области
Генеральная уборка: «ЭкоЦентр» ликвидировал стихийную свалку в Сальске
Ростов-на-Дону остается в лидерах по числу зараженных коронавирусом
Присылайте фотографии на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу» и выигрывайте призы
В Ростовской области Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком
Футболисту Дмитрию Тарасову досталось за рассуждения о самоизоляции
Донской бизнес будут постепенно возвращать к жизни с 12 мая
В Ростовской области бросить курить помогут онлайн
В Ростове нелегальному ломбарду придется выплатить крупный штраф
Майские праздники в Ростове-на-Дону 2020: спорт в режиме онлайн
Ростовчан вывезут специальным рейсом из Пхукета в мае
Жительницу Батайска лже-банкиры обманули на 285 тысяч рублей
В Таганроге браконьеры могут отправиться за решетку на пять лет
Дончанин застрелил друга и закопал его труп в лесу
«Комсомолка» выпустит уникальную копию первого победного номера от 10 мая 1945 года
Незаконная торговля вновь была пресечена на ростовских улицах
Уставшие родители решили выгулять малыша хотя бы на оконной решетке в Ростове
Жительница Ростовской области стала жертвой лжесотрудников банка
Ростовчанка стала свидетельницей перестрелки в центре донской столицы
Донским донорам предложили сдать кровь в предстоящие выходные
Ростовчанка проветрила "пятую точку" на балконе многоэтажки
Ростовчане все-таки увидят традиционный салют на 9 Мая
«Замуровали, демоны!»: мужчина чудом спасся в колодце от верной смерти в центре Ростова