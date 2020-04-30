Лимит на переводы в Системе быстрых платежей втрое увеличивает ВТБ

30 Апр 2020 2020-04-30T15:50:02+03:00

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С пятницы, 1 мая, максимальная сумма разового перевода в Системе быстрых платежей для клиентов ВТБ возрастает до 50 тысяч рублей. Как рассказали в банке, ранее лимит одной транзакции был ограничен 15 тысячами рублей. При этом ежемесячный лимит сохранился на уровне 300 тысяч рублей.

- С момента запуска Системы быстрых платежей клиенты ВТБ отправили свыше уже 3,2 млн переводов по номеру телефону общим объемом свыше 21,5 млрд рублей, - сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. - Популярность сервиса возрастает, благодаря простоте переводов по номеру телефона получателя, средний чек одной операции составляет около 10 тысяч рублей, при этом мы видим тенденцию к его увеличению. Для удобства повседневного использования СБП нашими клиентами мы расширяем возможность проведения операций в системе. Теперь перевести деньги родным или друзьям будет еще проще и быстрее.

Напомним, в настоящее время в ВТБ продолжают действовать нулевые тарифы на переводы в рамках Системы быстрых платежей. Бесплатное обслуживание для своих клиентов банк установил первым среди участников системы еще с 1 января текущего года.