В Ростовской области не хватает младшего медперсонала
В четверг, 30 апреля, во время пресс-конференции губернатора Василия Голубева с участием представителей штаба по борьбе с COVID-19 стало известно о том, что в регионе выявлен дефицит младшего медицинского персонала.
Больницам не хватает санитаров, а также младших медсестер по уходу за больными.
- Нехватка кадров может быть покрыта за счет привлечения к этой работе среднего медицинского персонала и волонтеров. На призывы министерства здравоохранения уже откликнулись 670 добровольцев, - отметил глава региона.
По словам Василия Голубева, укомплектовывать больницы будут за счет среднего персонала - медсестер и фельдшеров.
ИСТОЧНИК KP.RU