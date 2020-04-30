В Ростовской области не хватает младшего медперсонала

30 Апр 2020 2020-04-30T15:53:51+03:00

К этой работе могут привлечь волонтеров и медработников среднего звена

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В четверг, 30 апреля, во время пресс-конференции губернатора Василия Голубева с участием представителей штаба по борьбе с COVID-19 стало известно о том, что в регионе выявлен дефицит младшего медицинского персонала.

Больницам не хватает санитаров, а также младших медсестер по уходу за больными.

- Нехватка кадров может быть покрыта за счет привлечения к этой работе среднего медицинского персонала и волонтеров. На призывы министерства здравоохранения уже откликнулись 670 добровольцев, - отметил глава региона.

По словам Василия Голубева, укомплектовывать больницы будут за счет среднего персонала - медсестер и фельдшеров.

ИСТОЧНИК KP.RU