Ростовчанка перевела с чужого мобильника 15 тысяч рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T16:02:28+03:00

Можно лишиться не только мобильника, но и денег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В городе Ростове-на-Дону задержали 26-летнюю девушку, которую подозревают в краже. Об этом сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

Известно, что заявление правоохранителям написала ростовчанка, которая сообщила, что с ее банковского счета были похищены 15 тысяч рублей.

Как позже выяснят полицейские, злоумышленница украла сотовый телефон. А затем с его помощью перевела деньги с чужой банковской карты на свою. В отношении задержанной уже возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Согласно законодательству, максимальное наказание за такой проступок составляет до двух лет лишения свободы. Но дело может ограничиться штрафом. Его максимальный размер - восемьдесят тысяч рублей.

Дальнейшую судьбу девушки будет решать суд. Пока она будет находиться дома под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU