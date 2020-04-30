2020-04-30T16:02:28+03:00
Общество

Ростовчанка перевела с чужого мобильника 15 тысяч рублей

Перед этим она украла чужой телефон
Ольга ГОПАЛО
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Можно лишиться не только мобильника, но и денег.Можно лишиться не только мобильника, но и денег.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В городе Ростове-на-Дону задержали 26-летнюю девушку, которую подозревают в краже. Об этом сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

Известно, что заявление правоохранителям написала ростовчанка, которая сообщила, что с ее банковского счета были похищены 15 тысяч рублей.

Как позже выяснят полицейские, злоумышленница украла сотовый телефон. А затем с его помощью перевела деньги с чужой банковской карты на свою. В отношении задержанной уже возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Согласно законодательству, максимальное наказание за такой проступок составляет до двух лет лишения свободы. Но дело может ограничиться штрафом. Его максимальный размер - восемьдесят тысяч рублей.

Дальнейшую судьбу девушки будет решать суд. Пока она будет находиться дома под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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