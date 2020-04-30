2020-04-30T16:14:40+03:00
Общество

Главный санитарный врач Ростовской области: регион пока не вышел на плато по коронавирусу

Людям рекомендовано соблюдать самоизоляцию
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Специалисты продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусомСпециалисты продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев во время пресс-конференции рассказал о том, что Ростовская область еще не вышла на плато по коронавирусу.

С момента начала пандемии регион пока не вышел на стабильные низкие показатели по новым случаям заболевания коронавирусом.

- Мы пока достигаем плато в течение 3-4 дней, но потом у нас происходит либо скачок вверх, либо опущение вниз, - говорит главный санитарный врач Ростовской области. - При плато заболеваемость остается на одном высоком уровне – когда достигнут пик эпидемии.

По его словам, все эти колебания не позволяют принимать меры послабления режима самоизоляции. В течение всех майских праздников, с 1 по 11 мая, жителям региона нужно соблюдать самоизоляцию, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Ростовской области коронавирусом болеют почти 1000 человек. От опасной инфекции погибли 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фекалии затопили подвал многоэтажки в западном микрорайоне
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: на поддержку медиков выделено 417 млн рублей
Регоператоры Ростовской области: отмена пени за несвоевременную оплату не освобождает от основных платежей за вывоз мусора
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: около 100 человек вернутся в регион из Таиланда
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: стало известно, кого обязательно тестируют на COVID-19
Стало известно, когда в Ростовской области разрешат посещать кладбища
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: учебный год в регионе не будут завершать досрочно
Василий Голубев призвал ростовчан носить медицинские маски и респираторы
Полезные советы по ремонту квартир
Главный санитарный врач Ростовской области: регион пока не вышел на плато по коронавирусу
Ростовчанка перевела с чужого мобильника 15 тысяч рублей
В Ростовской области не хватает младшего медперсонала
Лимит на переводы в Системе быстрых платежей втрое увеличивает ВТБ
В Ростовской области коронавирус выявили у священников
В Батайске мужчина оформил на себя земельный участок без ведома хозяйки
Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев ответит в суде за разбитый "Мерседес" телеведущей
У мужчины в Ростове-на-Дону нашли 2,5 килограмма синтетических наркотиков
«Срочный» кредит запустили на Дону для спасения малого бизнеса
Ничего святого!: 93-летнего ветерана ограбили жители Ростовской области
Генеральная уборка: «ЭкоЦентр» ликвидировал стихийную свалку в Сальске
Ростов-на-Дону остается в лидерах по числу зараженных коронавирусом