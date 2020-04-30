Главный санитарный врач Ростовской области: регион пока не вышел на плато по коронавирусу

30 Апр 2020 2020-04-30T16:14:40+03:00

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Глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев во время пресс-конференции рассказал о том, что Ростовская область еще не вышла на плато по коронавирусу.

С момента начала пандемии регион пока не вышел на стабильные низкие показатели по новым случаям заболевания коронавирусом.

- Мы пока достигаем плато в течение 3-4 дней, но потом у нас происходит либо скачок вверх, либо опущение вниз, - говорит главный санитарный врач Ростовской области. - При плато заболеваемость остается на одном высоком уровне – когда достигнут пик эпидемии.

По его словам, все эти колебания не позволяют принимать меры послабления режима самоизоляции. В течение всех майских праздников, с 1 по 11 мая, жителям региона нужно соблюдать самоизоляцию, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Ростовской области коронавирусом болеют почти 1000 человек. От опасной инфекции погибли 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU