2020-04-30T16:44:45+03:00
Общество

Полезные советы по ремонту квартир

Изучаем рекомендации экспертов, вдохновляемся красивыми фотографиями
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Фото: freepik.comФото: freepik.com
Изменить размер текста:

Вы собрались делать ремонт в квартире, но не знаете, с чего начать? Какой стиль дизайна выбрать, чтобы вписаться в имеющийся бюджет? Какие обои и сантехнику купить?

Мы ответим на все эти вопросы. В новом материале «Комсомольской правды» можно будет узнать, почему подвесная сантехника наиболее экономична в использовании, для каких помещений подходят рото-двери, как обои помогают «поднять» потолки, почему нельзя экономить на электрике и многие другие нюансы ремонта и создания дизайна интерьера.

А еще здесь можно посмотреть множество фотографий из реальных дизайн-проектов.

Заходите по ссылке https://www.kp.ru/best/rostov/design-interjera2020/

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фекалии затопили подвал многоэтажки в западном микрорайоне
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: на поддержку медиков выделено 417 млн рублей
Регоператоры Ростовской области: отмена пени за несвоевременную оплату не освобождает от основных платежей за вывоз мусора
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: около 100 человек вернутся в регион из Таиланда
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: стало известно, кого обязательно тестируют на COVID-19
Стало известно, когда в Ростовской области разрешат посещать кладбища
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: учебный год в регионе не будут завершать досрочно
Василий Голубев призвал ростовчан носить медицинские маски и респираторы
Полезные советы по ремонту квартир
Главный санитарный врач Ростовской области: регион пока не вышел на плато по коронавирусу
Ростовчанка перевела с чужого мобильника 15 тысяч рублей
В Ростовской области не хватает младшего медперсонала
Лимит на переводы в Системе быстрых платежей втрое увеличивает ВТБ
В Ростовской области коронавирус выявили у священников
В Батайске мужчина оформил на себя земельный участок без ведома хозяйки
Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев ответит в суде за разбитый "Мерседес" телеведущей
У мужчины в Ростове-на-Дону нашли 2,5 килограмма синтетических наркотиков
«Срочный» кредит запустили на Дону для спасения малого бизнеса
Ничего святого!: 93-летнего ветерана ограбили жители Ростовской области
Генеральная уборка: «ЭкоЦентр» ликвидировал стихийную свалку в Сальске
Ростов-на-Дону остается в лидерах по числу зараженных коронавирусом