Полезные советы по ремонту квартир

30 Апр 2020 2020-04-30T16:44:45+03:00

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Вы собрались делать ремонт в квартире, но не знаете, с чего начать? Какой стиль дизайна выбрать, чтобы вписаться в имеющийся бюджет? Какие обои и сантехнику купить?

Мы ответим на все эти вопросы. В новом материале «Комсомольской правды» можно будет узнать, почему подвесная сантехника наиболее экономична в использовании, для каких помещений подходят рото-двери, как обои помогают «поднять» потолки, почему нельзя экономить на электрике и многие другие нюансы ремонта и создания дизайна интерьера.

А еще здесь можно посмотреть множество фотографий из реальных дизайн-проектов.

Заходите по ссылке https://www.kp.ru/best/rostov/design-interjera2020/