30 Апр 2020 2020-04-30T17:14:00+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: учебный год в регионе не будут завершать досрочно. Фото: правительство РО

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: первый заместитель губернатора Игорь Гуськов рассказал о том, что досрочного завершения учебного года в школах не будет.

- Завершения учебного года в общеобразовательных организациях Дона – с 22 по 30 мая. Таким образом, мы ничего не сокращаем и каждая школа сама определяет эти даты, - сообщил он.

Небольшие изменения ждут выпускников 9-11-х классов.

-Планируется, что экзамены для одиннадцатиклассников начнутся с 8 июня, для девятиклассников – с 9 июня. Кроме того, в этом году для девятиклассников не будут проводиться экзамены по предметам по выбору, - отметил Игорь Гуськов.

Никаких новшеств не будет для студентов училищ, колледжей и ссузов. Там завершение учебного года традиционно планируется с 30 июня по 4 июля.

Сроки приема документов по программам бакалавриата и специалитета составят 23 календарных дня с даты объявления результатов последнего ЕГЭ. А в учебные заведения среднего профессионального образования прием документов продлится до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU