Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: учебный год в регионе не будут завершать досрочно
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: первый заместитель губернатора Игорь Гуськов рассказал о том, что досрочного завершения учебного года в школах не будет.
- Завершения учебного года в общеобразовательных организациях Дона – с 22 по 30 мая. Таким образом, мы ничего не сокращаем и каждая школа сама определяет эти даты, - сообщил он.
Небольшие изменения ждут выпускников 9-11-х классов.
-Планируется, что экзамены для одиннадцатиклассников начнутся с 8 июня, для девятиклассников – с 9 июня. Кроме того, в этом году для девятиклассников не будут проводиться экзамены по предметам по выбору, - отметил Игорь Гуськов.
Никаких новшеств не будет для студентов училищ, колледжей и ссузов. Там завершение учебного года традиционно планируется с 30 июня по 4 июля.
Сроки приема документов по программам бакалавриата и специалитета составят 23 календарных дня с даты объявления результатов последнего ЕГЭ. А в учебные заведения среднего профессионального образования прием документов продлится до 15 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU