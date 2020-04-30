2020-04-30T17:32:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда в Ростовской области разрешат посещать кладбища

Изменения вызваны большим количеством новых случаев заражения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ограничение на посещение мест погребения для посетителей продлено до 11 маяОграничение на посещение мест погребения для посетителей продлено до 11 маяФото: Ольга ГОПАЛО
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев пописал документ, продлевающий запрет на посещение кладбищ. Об этом стала известно во время пресс-конференции в четверг, 30 апреля.

Ограничение на посещение мест погребения для посетителей продлено до 11 мая.

Прийти на кладбище можно лишь том случае,если в семье произошло несчастье и планируются похороны. Законный представитель погибшего может оформить документы, а поучаствовать в церемонии погребения, которая может произойти в кругу самых близких людей.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов" с 1 мая общественные места нельзя посещать без масок. Люди не могут появляться без индивидуальных средств защиты в магазинах, больницах, вокзалах, аптеках. Запрещено появляться без масок в общественном транспорте - в автобусах, троллейбусах, маршрутках и даже такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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