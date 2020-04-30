Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: стало известно, кого обязательно тестируют на COVID-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев сообщил о тех, кому в обаятельно порядке делаются тесты на COVID-19 в четверг, 30 апреля.
Сейчас анализ на коронавирус сдают медицинские работники, которые находятся в зоне риска, людей, контактирующие с больными коронавирусом, пациенты с внебольничной пневмонией, пенсионеры и беременные женщины. В Ростовской области проверено уже 29 тысяч 794 человека на коронавирус.
Желающие сдать анализ могут сделать его платно.
- Сейчас по тому направлению работает семь лабораторий, если помните, начинали мы с одной. Одна из них - частная, где сдают тест платно Можно найти на просторах интернета объявления порядка восьми лабораторий, где можно сдать тест за деньги, - сообщил Сергей Бондарев.
ИСТОЧНИК KP.RU