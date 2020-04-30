Регоператоры Ростовской области: отмена пени за несвоевременную оплату не освобождает от основных платежей за вывоз мусора

30 Апр 2020 2020-04-30T18:01:15+03:00

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Региональные операторы ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» обращают внимание жителей Ростовской области, что решение об отмене пени за коммунальные услуги не освобождает потребителей от оплаты самой услуги.

Некоторые дончане временный мораторий на начисление пени и штрафов за коммунальную услугу ложно восприняли, как возможность забыть об оплате.

- Обязанность оплачивать услугу сохраняется. Отмене со 2 апреля до конца этого года подлежат только пени и штрафы за несвоевременную оплату, - отмечает коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова. – Такая послабляющая мера в большей степени поможет тем, кто оказался сегодня в сложной финансовом положении и не имеет возможности вовремя оплатить услугу. Из-за несвоевременного внесения платы сумма в квитанции в этом случае не возрастет.

Региональные операторы по обращению с ТКО ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» сообщают, что задолженность за услугу при этом не исчезнет и по возможности не следует накапливать долги.

Выполнение взаимных обязательств – жители оплачивают услугу, а регоператор вывозит ТКО – позволит компании выполнять работу без сбоев, а потребителям – не накапливать долги и жить в чистом городе, районе, селе.