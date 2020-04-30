2020-04-30T18:16:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: на поддержку медиков выделено 417 млн рублей

Выделенные деньги потратят на премии и защитные средства
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: на поддержку медиков в регионе выделено 417 млн рублей. Фото: правительство РОКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: на поддержку медиков в регионе выделено 417 млн рублей. Фото: правительство РО
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: губернатор Василий Голубев во время пресс-конференции рассказал о том, что из резервного фонда правительства региона выделено 417,6 млн рублей.

Все эти деньги будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты -масок, специальных средств, поставку медицинского оборудования, а также премии для медработников и прочие нужды. Так, на покупку мебели и средств защиты из регионального бюджета уже направлено 285 млн рублей.

По словам губернатора, для обеспечения федеральных выплат в Ростовскую область уже поступило около 2,1 млрд рублей.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", людям рекомендовано откататься от прогулок на свежем воздухе и строго соблюдать режим самоизоляции. С 1 мая дончанам запрещено появляться в общественных местах без медицинских масок и респираторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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