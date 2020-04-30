Фекалии затопили подвал многоэтажки в западном микрорайоне

30 Апр 2020 2020-04-30T19:08:05+03:00

Жильцы первых этажей не могут даже приоткрыть окна

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В донской столице стремительно затапливает канализационными водами подвал одной из многоэтажек.

Подтопление произошло в доме на улице 2-я Володарского. Жильцы пожаловались на крайне неприятный запах сначала в подъезде, а потом он распространился по территории возле дома. На первом этаже люди из-за смрада не могут даже приоткрыть окна.

Местная жительница сняла на видео все происходящее в подвале и рассказала о ситуации. Запись она выложила в одном из городских пабликов соцсети.

- Управляющая компания говорит, что забился магистральный коллектор и все фекалии стекаются в наш подвал. Нам советуют обращаться в Водоканал. Последний говорит, что никакой заявки от УК не получал. Запах доходит даже до 6 этажа, - написала ростовчанка свой крик души в соцсети..

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ИСТОЧНИК KP.RU