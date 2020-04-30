При улучшении эпидемиологической ситуации в Ростовской области откроются салоны красоты

30 Апр 2020 2020-04-30T19:36:55+03:00

Клиенты должны будут посещать их строго по часам

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Уже совсем скоро ростовчане смогут при помощи специалистов привести в порядок свои волосы, ногти и кожу и многое другое.

Донские власти пообещали, что при условии улучшения эпидемиологической ситуации в регионе откроются салоны красоты. Но работать они будут тоже с определенными ремарками.

- Мы предлагаем начинать работу, оставляя одно рабочее место. Также следует осуществлять предварительную запись, чтобы не было скопления людей перед оказанием услуги и чтобы люди приходили с учетом времени оказания услуги предыдущему клиенту, - сообщил Евгений Ковалев на пресс-конференции с участием представителей штаба по борьбе с COVID-19.

Было отмечено, что салоны красоты, парикмахерские маникюрные - это именно те сферы деятельности, в которых люди больше всего находятся в тесном контакте друг с другом. Поэтому их работа возможна будет только с учетом ряда профилактических мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU