2020-04-30T19:53:46+03:00
Общество

Запаса лекарств в Ростовской области хватит еще на три недели

Он находится под строгим контролем правительства
Виктория Никитина
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В Ростовской области запас препаратов рассчитан еще на три неделиВ Ростовской области запас препаратов рассчитан еще на три неделиФото: "КП" Архив
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В донском регионе запас препаратов рассчитан еще на три недели. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- На контроле запас лекарственных препаратов. Мы оцениваем его в среднем на три недели по региону, - отметил Голубев.

Стоит отметить, что сейчас в срочном порядке готовят койко-места для больных коронавирусом и эта работа уже почти завершена. Но, к сожалению, сейчас, как никогда ощущается нехватка младшего медицинского персонала. А также в госпитали на данный момент завезено еще не все оборудование, но поставка его ожидается в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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