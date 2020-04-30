Запаса лекарств в Ростовской области хватит еще на три недели

30 Апр 2020 2020-04-30T19:53:46+03:00

В Ростовской области запас препаратов рассчитан еще на три недели Фото: "КП" Архив

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В донском регионе запас препаратов рассчитан еще на три недели. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- На контроле запас лекарственных препаратов. Мы оцениваем его в среднем на три недели по региону, - отметил Голубев.

Стоит отметить, что сейчас в срочном порядке готовят койко-места для больных коронавирусом и эта работа уже почти завершена. Но, к сожалению, сейчас, как никогда ощущается нехватка младшего медицинского персонала. А также в госпитали на данный момент завезено еще не все оборудование, но поставка его ожидается в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU