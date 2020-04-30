В Ростове женщина похитила у местной жительницы телефон и 15 тысяч рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T20:32:42+03:00

Сейчас она находится под подпиской о невыезде

Изменить размер текста: A A

В Ростове задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 26-летняя девушка украла у потерпевшей сотовый телефон. Затем она с его помощью перевела 15 тысяч рублей на свою банковскую карту, а затем потратила их на собственные нужды.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительницу Батайска лже-банкиры обманули на 285 тысяч рублей.

Теперь злоумышленников ищут полиция.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU