2020-04-30T20:32:42+03:00
Происшествия

В Ростове женщина похитила у местной жительницы телефон и 15 тысяч рублей

Сейчас она находится под подпиской о невыезде
Виктория Никитина
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В Ростове местная жительница попалась на кражеВ Ростове местная жительница попалась на кражеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 26-летняя девушка украла у потерпевшей сотовый телефон. Затем она с его помощью перевела 15 тысяч рублей на свою банковскую карту, а затем потратила их на собственные нужды.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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