2020-04-30T21:12:13+03:00
Происшествия

Таганрожец организовал в подвале своего дома нарколабораторию

В отношении него возбуждено уголовное дело
Виктория Никитина
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В Ростовской области мужчина создал нарколабораториюВ Ростовской области мужчина создал нарколабораториюФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области накрыли нарколабораторию, созданную местным жителем.

Инцидент произошел в городе Таганроге. Там мужчина организовал у себя дома нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. Там-то его как раз и задержали.

- Пресечена противоправная деятельность жителя Ростовской области, причастного к производству синтетических наркотиков и их сбыту на территории региона. Таганрожец задержан в своем доме, где он оборудовал нарколабораторию для производства различных видов синтетических наркотиков. При обыске в лаборатории изъято более девяти килограммов уже готового мефедрона, - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Все оборудование нарколаборатории было размещено в котельной дома подозреваемого. Он проживал вместе со своей семьей, в которой были и несовершеннолетние дети. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 28.1 УК РФ "Незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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