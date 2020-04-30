В Ростове ищут нуждающегося в медпомощи 29-летнего Романа Стальмакова

30 Апр 2020 2020-04-30T22:00:04+03:00

Молодой человек может находиться в любом районе города

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В Ростове разыскивают мужчину, пропавшего четыре дня назад.

29-летний Роман Викторович Стальмаков вышел из дома на улице Бодрой около пяти часов вечера 26 апреля и скрылся в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Мужчина не выходит на связь с родственниками. Отчаявшиеся родные парня обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт-Юг".

Росто пропавшего молодого человека составляет около 182 сантиметров. Он среднего телосложения с короткими светло-русыми волосами и зелеными глазами. На момент исчезновения был одет в черную куртку, темно-синее трико, черные кроссовки и черную шапку. Из дома парень уехал на велосипеде.

- Помогите найти человека! Нуждается в медицинской помощи, может находиться в любом районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт-Юг".

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ИСТОЧНИК KP.RU