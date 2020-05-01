Крупное возгорание камыша потушили пожарные в Ростовской области

1 Май 2020 2020-05-01T08:00:15+03:00

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Донские пожарные ликвидировали возгорание камыша и сухой растительности в Ростовской области.

Инцидент произошел в Азовском районе вблизи хутора Городище около шести часов вечера. Местные жители незамедлительно вызвали пожарных на место происшествия. К моменту приезда огнеборцев пламя распространилось уже по площади около тысячи квадратных метров. Кроме того, сложность в тушении вызывала труднодоступность местности.

Но пожарным все-таки удалось сначала локализовать возгорание, а уже в 20:42 огонь был полностью ликвидирован.

- К тушению пожара от МЧС привлекались 50 человек личного состава и 15 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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О пострадавших не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU