2020-05-01T08:17:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области выявилась нехватка анестезиологов и реаниматологов

Не достает еще 20% врачей
Виктория Никитина
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В Ростовской области не хватает анестезиологов и реаниматологовВ Ростовской области не хватает анестезиологов и реаниматологовФото: "КП" Архив
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В Ростовской области для завершения комплектации медперсоналом госпиталей для больных коронавирусом не хватает анестезиологов и реаниматологов.

В настоящее время госпитали для пациентов с SARS-CoV-2 укомплектованы врачами этих специальностей лишь на 80%. Стоит отметить, что персонал привлекают к работе с "ковидниками" только на добровольной основе. Дефицит при большой необходимости можно покрыть за счет ординаторов, которые проходят обучение по этим специальностям.

- А также можно попробовать привлечь к работе медработников, которые проходят обучение по этим направлениям, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

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К этой работе могут привлечь волонтеров и медработников среднего звена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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