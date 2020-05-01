Мэрия расторгла договор с местной транспортной компанией из-за частых нарушений

1 Май 2020 2020-05-01T08:41:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове расторгли договор с одним из перевозчиков из-за допущенных нарушений.

Контракт пришлось разорвать с транспортной компанией «Ипопат-Юг». Стоит отметить, что именно на этого перевозчика чаще всего поступали жалобы от ростовчан. Кроме того, нарушения выявлялись и при проведении проверок, так стало известно, что компания нарушила договорные обязательства. В результате этого мэрия расторгла с перевозчиком контракт в одностороннем порядке. Напомним, что эта компания обслуживала маршрут № 8. из-за допущенных нарушений, сообщили в городской администрации.

В ближайшее время будет проведен конкурс, в результате которого определится новая транспортная компания. До ее избрания на маршруте «ГПЗ-10 - ТРК «МЕГАМАГ» будет временно работать компания «Ростовпассажиртранс».

- На линию выведут автобусы большого класса с кондиционерами. Предусмотрены системы замера температуры воздуха и распознавания остановок, - сообщили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

Обслуживание маршрута планируется начать в пятницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия Ростова-на-Дону расторгла контракт с перевозчиком по маршрутам №40-МТ и №11.

Причиной тому стали многочисленные жалобы пассажиров и систематические нарушения со стороны транспортной компании.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU