Конспирация не удалась: в продуктовом магазине в Каменске-Шахтинском ищут владельца утерянного парика

1 Май 2020 2020-05-01T09:02:46+03:00

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Необычную находку сделали продавцы продуктового магазина в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области.

В торговом зале кто из покупателей незаметно для самого себя уронил парик и ушел без него. Сотрудники магазина так вдохновились находкой, что изо всех сил стараются найти владельца утерянной вещи. Они даже повесили на дверь объявление с текстом: "В магазине найден парик. Обращаться к администратору магазина". Причем слово "парик" было выделено жирным и подчеркнуто. Как раз именно это объявление сфотографировал один из посетителей магазина, а затем выложил снимок в одном из местных пабликов соцсети.

Пользователи тут же стали высказывать предположения, как вообще могла возникнуть такая курьезная ситуация. Кто-то предположил, что владелец парика снял его, чтобы почесать голову, но после этого забыл надеть обратно. Еще один комментатор написал, что парик забыли грабители, которые боялись быть узнанными, но тогда их ограбление явно успехом не увенчалось. А один из горожан и вовсе написал, что это может быть совсем и не парик даже, а снятый скальп.

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ИСТОЧНИК KP.RU