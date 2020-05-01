В Ростовской области коронавирус подтвержден уже у 101 ребенка

1 Май 2020 2020-05-01T09:36:37+03:00

В Ростовской области коронавирус подтвердили у 101 ребенка Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 18 несовершеннолетних

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В настоящее время в донском регионе коронавирусная инфекция поразила организм 101 ребенка.

Такую цифру озвучил региональный пресс-центр вчера, 30 апреля. За минувшие сутки коронавирус был официально подтвержден еще у 18 несовершеннолетних. Таким образом общее количество зараженных опасной китайской инфекцией детей достигло 101 человека.

Напомним, что на данный момент в Ростовской области число заболевших коронавирусом местных жителей достигло 943 человек. В тяжелом состоянии 11 человек из общего числа зараженных, еще шестерых дончан медикам спасти не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU