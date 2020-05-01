Несладкую жизнь ростовчанке на самоизоляции устроили бригады таджиков-строителей по соседству
Ростовчанка пожаловалась на не останавливающуюся стройку вблизи ее дома.
Девушка рассказала, что рабочие не прервались ни на день даже в период действия режима самоизоляции. Рабочие строят частный дом в соседнем дворе по адресу улица Череповецкая, 52. Девушка сообщила, что сама, как законопослушная гражданка находится на самоизоляции, а вот большие группы рабочих по соседству с ней продолжают вести строительные работы.
- С марта месяца по настоящее время за стеной идёт строительство соседского дома. Работают бригады граждан Таджикистана. В субботу, воскресенье - никому никакого нет дела. Ни одной структуре. Вызывали полицию, работы как велись, так и продолжаются. Работает подъемный кран, стоит шум и грохот. Как можно находится в такой обстановке? - рассказала ростовчанка порталу RostovGazeta.
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ИСТОЧНИК KP.RU