Несладкую жизнь ростовчанке на самоизоляции устроили бригады таджиков-строителей по соседству

1 Май 2020 2020-05-01T09:56:52+03:00

В Ростове местная жительница пожаловалась на работающую во время режима самоизоляции стройку. Фото: скрин с видео портала RostovGazeta

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Ростовчанка пожаловалась на не останавливающуюся стройку вблизи ее дома.

Девушка рассказала, что рабочие не прервались ни на день даже в период действия режима самоизоляции. Рабочие строят частный дом в соседнем дворе по адресу улица Череповецкая, 52. Девушка сообщила, что сама, как законопослушная гражданка находится на самоизоляции, а вот большие группы рабочих по соседству с ней продолжают вести строительные работы.

- С марта месяца по настоящее время за стеной идёт строительство соседского дома. Работают бригады граждан Таджикистана. В субботу, воскресенье - никому никакого нет дела. Ни одной структуре. Вызывали полицию, работы как велись, так и продолжаются. Работает подъемный кран, стоит шум и грохот. Как можно находится в такой обстановке? - рассказала ростовчанка порталу RostovGazeta.

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Закрашивать надписи приходится жильцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU