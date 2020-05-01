Коронавирус празднику не помеха: в Ростове индекс самоизоляции упал до 3,5

1 Май 2020 2020-05-01T12:21:47+03:00

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В Ростове резко снизился уровень самоизоляции. Виной тому, скорее всего стал нерабочий праздничный день - 1 мая. Похоже, несмотря на запрет, горожане-таки решили пожарить шашлычки на природе.

В настоящее время в Яндексе сервис по отслеживанию самоизоляции по городам дает Ростову 3,5 баллов. Этот показатель означает, что на улицах много людей. Горожанам советуют оставаться дома в связи с этим показателем.

Стоит отметить, что индекс снизился во всех российских городах. Ни в одном городе он не достигает даже 4 баллов. Пока наибольший индекс в Москве - 3,7, а наименьший в Иркутске - 2,2. Чем эти массовые прогулки могут обернуться горожанам потом, остается только гадать.

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Индекс самоизоляции в Ростове упал до крайне низкой отметки.

Горожане устали сидеть дома и пошли на улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU