Многокилометровые пробки образовались из-за проверки пропусков на въездах в Ростов

1 Май 2020 2020-05-01T12:57:07+03:00

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На въездах в Ростов-на-Дону снова образовались многокилометровые пробки.

Заторы появились из-за действующего пропускного режима. Об этом свидетельствуют отметки в сервисе «Яндекс.Карты». В настоящее время въезд в город осуществляется по специальным пропускам. Если у водителя пропуск отсутствует, то его отправляют обратно.

Проверку документов осуществляют сотрудники ГИБДД. Они проверяют каждый автомобиль. В пятницу были зафиксированы заторы на въездах в город со стороны Таганрога, Батайска и Аксая.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", со стороны Батайска максимальная скорость движения составляет 5 километров в час. А со стороны Аксая заторы начинаются от торгового центра «Мега».

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ИСТОЧНИК KP.RU