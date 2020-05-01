Виновных в пожаре в Азовском районе разыскивает полиция

1 Май 2020 2020-05-01T14:48:59+03:00

В Ростове ищут виновных в пожаре в Ростовской области. Фото: ГУ МЧС по РО

Двух молодых парней видели очевидцы на месте возгорания

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В Ростовской области будут разыскивать виновных в пожаре, произошедшем в Азовском районе.

Инцидент произошел вчерашним вечером. Около 50 пожарных тушили огонь в течение двух часов. Площадь возгорания составляла 900 квадратных метров. Работу огнеборцев осложняло отсутствие подъездов и недоступность к территории. При пожаре погибли сотни ежей, зайцев и птиц.

Очевидцы сообщили, что на месте пожара видели двух молодых людей. Местные жители уверяют, что именно из-за них начался пожар. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, был ли это поджог или неосторожное обращение с огнем.

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Опасности подверглись живущие по соседству лошади.

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ИСТОЧНИК KP.RU