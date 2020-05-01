Виновных в пожаре в Азовском районе разыскивает полиция
В Ростовской области будут разыскивать виновных в пожаре, произошедшем в Азовском районе.
Инцидент произошел вчерашним вечером. Около 50 пожарных тушили огонь в течение двух часов. Площадь возгорания составляла 900 квадратных метров. Работу огнеборцев осложняло отсутствие подъездов и недоступность к территории. При пожаре погибли сотни ежей, зайцев и птиц.
Очевидцы сообщили, что на месте пожара видели двух молодых людей. Местные жители уверяют, что именно из-за них начался пожар. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, был ли это поджог или неосторожное обращение с огнем.
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В пожаре в Азовском районе погибли сотни ежей, зайцев и птиц.
Опасности подверглись живущие по соседству лошади.
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ИСТОЧНИК KP.RU