Донской врач-реаниматолог заразился коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T15:37:37+03:00

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В одной из донских больниц врач-реаниматолог заразился коронавирусом.

Инцидент произошел в областной клинической больнице №2. У одного из медиков подтвердился диагноз COVID-19. В ближайшее время в больнице будут проведены мероприятия санитарно-эпидемиологического характера. В Минздраве не сообщили, будет ли закрыта больница на карантин, как это было в предыдущих подобных случаях.

- Определен круг контактных лиц. Они уже находятся на самоизоляции. В лечебном учреждении проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, - сообщил Сергей Тюрин, глава пресс-центра по мониторингу ситуации с новой инфекцией в Ростовской области.

В настоящее время, все, с кем контактировал медик, при наличии симптомов, будут проверены на возможное заражение инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU