2020-05-01T16:38:58+03:00
Коронавирус Covid-19

У студентов новочеркасского политеха коронавирус не выявлен

Единственный зараженный студент чувствует себя удовлетворительно
Виктория Никитина
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У студентов Новочеркасского политеха не обнаружили коронавирусУ студентов Новочеркасского политеха не обнаружили коронавирусФото: "КП" Архив
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Студенты Новочеркасского политехнического института получили свои результаты тестов на коронавирус.

К счастью, ни у кого не было выявлено заболевание. Похоже, медики сработали и очень вовремя изолировали инфицированного студента пятого курса из общежития. В настоящее время он находится в госпитале, его состояние оценивается врачами, как удовлетворительное, его температура пришла в норму. Об этом сообщает ЮРГПУ (НПИ).

Тесты были сделаны всем, проживающим в общежитии студентам. Сейчас они находятся на карантине, который продлится до 10 мая. А шестого мая снова предстоит сдать тест на коронавирус, чтобы удостовериться, что зараженных действительно нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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