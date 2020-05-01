У студентов новочеркасского политеха коронавирус не выявлен

1 Май 2020 2020-05-01T16:38:58+03:00

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Студенты Новочеркасского политехнического института получили свои результаты тестов на коронавирус.

К счастью, ни у кого не было выявлено заболевание. Похоже, медики сработали и очень вовремя изолировали инфицированного студента пятого курса из общежития. В настоящее время он находится в госпитале, его состояние оценивается врачами, как удовлетворительное, его температура пришла в норму. Об этом сообщает ЮРГПУ (НПИ).

Тесты были сделаны всем, проживающим в общежитии студентам. Сейчас они находятся на карантине, который продлится до 10 мая. А шестого мая снова предстоит сдать тест на коронавирус, чтобы удостовериться, что зараженных действительно нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU