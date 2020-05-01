В Ростове влюбленная парочка набросилась на стражей порядка после просьбы предъявить документы

1 Май 2020 2020-05-01T17:43:13+03:00

Молодые люди были в нетрезвом состоянии

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В Ростове сотрудники полиции попытались задержать нарушителей режима самоизоляции, за что те разорвали им форму.

Инцидент произошел на одной из городских улиц. Патрульные подошли к мужчине и женщине в нетрезвом состоянии и попросили их предъявить документы. Прохожие отказались это сделать и стали вести себя крайне агрессивно. Полицейские попытались задержать парочку и доставить их в участок, но мужчина и женщина оказали сопротивление и набросились на стражей порядка, повредив их форменное обмундирование.

- В данный момент по данному факту проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Также решается вопрос о привлечении данных граждан к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU