В Ростовской области поймали закладчицу наркотиков

1 Май 2020 2020-05-01T18:13:05+03:00

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В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в хранении наркотических средств.

В ходе следствия стало известно, что 27-летняя жительница Шахт хранила у себя дома наркотическое вещество «N-метилэфедрон». В ходе обыска у нее были обнаружены и изъяты 104 свертка с наркотиками. Общий вес обнаруженного вещества составляет 60 грамм. Полицейским удалось выяснить, что злоумышленница хранила наркотики для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на преступление - незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мера пресечения - заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Поводом к написанию этой статьи послужил звонок в редакцию нашей газеты девушки - ростовчанки по имени Наталья.

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ИСТОЧНИК KP.RU