2020-05-01T18:13:05+03:00
Происшествия

В Ростовской области поймали закладчицу наркотиков

У девушки провели обыск
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области поймали наркоманку-закладчицуВ Ростовской области поймали наркоманку-закладчицуФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в хранении наркотических средств.

В ходе следствия стало известно, что 27-летняя жительница Шахт хранила у себя дома наркотическое вещество «N-метилэфедрон». В ходе обыска у нее были обнаружены и изъяты 104 свертка с наркотиками. Общий вес обнаруженного вещества составляет 60 грамм. Полицейским удалось выяснить, что злоумышленница хранила наркотики для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на преступление - незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мера пресечения - заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь бывшей наркоманки: «В Ростове купить наркотики - не проблема».

Поводом к написанию этой статьи послужил звонок в редакцию нашей газеты девушки - ростовчанки по имени Наталья.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Ростове-на-Дону: стали известны данные последних трех человек, погибших от инфекции
Двое рецидивистов ограбили на улице прохожего
В Ростовской области поймали закладчицу наркотиков
В Ростове влюбленная парочка набросилась на стражей порядка после просьбы предъявить документы
У студентов новочеркасского политеха коронавирус не выявлен
Донской врач-реаниматолог заразился коронавирусом
Виновных в пожаре в Азовском районе разыскивает полиция
Многокилометровые пробки образовались из-за проверки пропусков на въездах в Ростов
Коронавирус празднику не помеха: в Ростове индекс самоизоляции упал до 3,5
Жители Суворовского в скором времени смогу воспользоваться новой дорогой
Несладкую жизнь ростовчанке на самоизоляции устроили бригады таджиков-строителей по соседству
В Ростовской области коронавирус подтвержден уже у 101 ребенка
Конспирация не удалась: в продуктовом магазине в Каменске-Шахтинском ищут владельца утерянного парика
Мэрия расторгла договор с местной транспортной компанией из-за частых нарушений
В Ростовской области выявилась нехватка анестезиологов и реаниматологов
Крупное возгорание камыша потушили пожарные в Ростовской области