Двое рецидивистов ограбили на улице прохожего

1 Май 2020 2020-05-01T18:42:49+03:00

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В Ростовской области задержали женщину и мужчину, подозреваемых в совершении грабежа.

В ходе следствия стало известно, что 31-летние батайчанка и ее подельник напали на улице на 42-летнего мужчину и похитили у него мобильный телефон и четыре тысячи рублей. Свидетелем нападения стал водитель такси, он также заметил, в каком направлении скрылись грабители.

Добропорядочный гражданин незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. Полицейские изъяли все похищенное и вернули владельцу. Позже стало известно, что оба подозреваемых привлекались к уголовной ответственности - женщина за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а мужчина за кражу.

- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU