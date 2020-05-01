2020-05-01T19:21:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: стали известны данные последних трех человек, погибших от инфекции

Коронавирус в Ростове-на-Дону: погибшим 50, 56 и 81 год
Виктория Никитина
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В Ростове стали известны данные погибших от коронавирусаВ Ростове стали известны данные погибших от коронавирусаФото: "КП" Архив
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В Ростове стал известен возраст и обстоятельства смерти троих погибших от коронавируса местных жителей.

Об этом сообщил оперативный штаб Ростовской области. Пока зарегистрировано все девять летальных исходов. Общее количество зараженных в регионе перевалило за тысячу человек. Самым молодым погибшим от коронавируса человеком является 34-летний врач из Китая.

- В Ростове погибли три человека. Это двое мужчин, им было 50 и 56 лет, а также 81-летняя женщина. У них были хронические болезни, а лечиться пациенты сначала пытались самостоятельно. При попадании в больницу у них же было тяжелое состояние, - сообщили представители оперативного штаба по Ростовской области.

Также известно, что в донской столице также скончались 91-летний мужчина и 70-летняя женщина. Стоит отметить, что они тоже страдали от хронических болезней до до того, как заразились коронавирусом. Вирус имеет такое неприятное свойство, как обострять уже существующие болезни.

Напомним, что двое 59-летних мужчин погибли в Октябрьском и Волгодонском районах. А также от коронавируса умер и 90-летний житель Мартыновского района. Все они тоже лечились от существовавших заболеваний до инфицирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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