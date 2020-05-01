2020-05-01T20:27:36+03:00
Общество

Ростовчане в праздничный день и при действии режима самоизоляции решили искупаться на Гремучке

Теплая и солнечная погода установилась в донской столице и горожане высыпали на улицу
Виктория Никитина
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В Ростове горожане "наплевали" на режим самоизоляции. Фото: соцсетиВ Ростове горожане "наплевали" на режим самоизоляции. Фото: соцсети
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В Ростове горожане решили не терять праздничное время даром и искупаться на популярном городском роднике - Гремучий.

Любителей поплавать и злостных нарушителей режима самоизоляции сняли на видео. Запись была опубликована в одном из местных пабликов соцсети. Горожане сидели компании явно больше трех человек. Парни были раздеты по пояс, а некоторые дамы были в купальниках. Местные жители активно общались, периодически прерываясь, чтобы окунуться в родник.

К счастью, в это место не заглянули сотрудники полиции, в противном случае многие нарушители могли получить крупные штрафы. Похоже, горожане не до конца понимают, что может их ждать после такого "празднования".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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