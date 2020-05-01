В Ростове обустроят новый бульвар

1 Май 2020 2020-05-01T21:56:17+03:00

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В Ворошиловском районе обустроят бульвар Новоселов.

Об этом сообщило районное управление благоустройства. Сейчас определились две организации, одна из которых в итоге обустроит бульвар за три месяца. На преображение территории из городского бюджета выделено 12,8 миллионов рублей.

Стоит отметить, что изначально закупка появилась на портале еще в начале марта. Но тогда выяснилось, что заказчик забыл указать то, что для строительства будет необходима тротуарная плитка. При этом было отмечено, что «изменение сроков по определению подрядчика никак не повлияет на строительство пешеходной зоны».Строительство тогда планировалось завершить к июлю.

После того, как в закупку были внесены все необходимые изменения, она была возобновлена в середине апреля. Сумма контракта осталась неизменной, а вот преобразить бульвар Новоселов теперь планируется только к 1 августа. Согласно тексту документа, на бульваре появится тротуар, три вида деревянных скамеек, в том числе круговые, ограждение и большая детская площадка.

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Строительство ее планируется завершить к концу июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU