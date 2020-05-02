2020-05-02T09:19:27+03:00
Коронавирус Covid-19

"Не знавшую о режиме самоизоляции" продавщицу цветов оштрафовали в Ростове

Женщина заплатит за свое незнание 15 тысяч рублей
Виктория Никитина
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В Ростове продавщицу цветов осудили за нарушение режима самоизоляцииВ Ростове продавщицу цветов осудили за нарушение режима самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В донской столице продавщице цветов предстоит оплатить штраф в 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.

Всем известно, что с 30 марта в донской столице действует режим самоизоляции, который объявлен по всей стране. Горожанам запрещено без крайней необходимости выходить из дома, а также была остановлена работа большинства городских предприятий.

Под запрет попала и продажа цветов, но, как оказалось, не всем горожанам было известно о действии режима самоизоляции. Одна из продавщиц продолжала торговать цветами, пока на нее не обратили внимание полицейские. Об этом сообщает портал "Регион online". На местную жительницу был составлен протокол, а суд оштрафовал ее на 15 тысяч рублей. На суде ростовчанка пыталась доказать, что не имела и понятия о режиме самоизоляции.

Инцидент произошел еще в начале апреля, но по неизвестным причинам о нем стало известно только сегодня.

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Теплая и солнечная погода установилась в донской столице и горожане высыпали на улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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