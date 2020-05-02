В центре Ростова после пожара обнаружили труп человека

2 Май 2020 2020-05-02T11:12:13+03:00

В центре Ростова в пожаре погиб человек Фото: "КП" Архив

Сейчас устанавливается пол и личность погибшего

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После возгорания в многоэтажке в центре Ростова пожарные обнаружили труп человека.

Инцидент произошел вчера, 1 мая, в пятиэтажном здании на улице Седова около девяти часов вечера. В доме № 16 по неизвестной причине возник пожар. Приехавшие на место происшествия огнеборцы эвакуировали 15 жильцов и стали тушить пожар. Во время ликвидации огня нашли труп человека.

Сначала пожарным удалось локализовать пожар на площади 30 квадратных метров. А затем огонь был полностью потушен. В настоящее время специалисты устанавливают личность и пол погибшего.

- В тушении принимали участие 29 человек и 10 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU