2020-05-02T11:50:49+03:00
Общество

На Первомай в Ростове-на-Дону стало пустынно из-за режима самоизоляции

Город был крайне малолюдным в Праздник Весны и Труда
Виктория Никитина
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Ростов стал безлюдным 1 маяРостов стал безлюдным 1 маяФото: "КП" Архив
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В этом году из-за пандемии коронавируса в день 1 Мая Ростов неожиданно опустел.

Если до этого большинство горожан куда-то спешили, бежали на работу или просто вышли в магазин, то в праздничный день улицы донской столицы стали максимально безлюдными. Напомним, что в городе с 31 марта и по сей день действует режим самоизоляции, надо отметить, что большинство горожан все-таки прислушались к словам властей и решили остаться дома, а может быть просто высыпаются и отдыхают после тяжелых трудовых будней.

Наш оператор вышел на улицу 1 мая и отметил, что именно в этот день можно увидеть, каким малолюдным теперь выглядит этот фотогеничный город даже в Праздник Весны и Труда. В качестве дополнительной меры противодействия коронавирусу, власти Ростовской области с 1 мая ввели обязательный масочный режим. Поэтому, даже те, кто выходил на улицу, были обязательно в медицинских масках, а те у кого их не было, могли получить маску на улице.

По данным Оперативного штаба по профилактике коронавируса на 1 мая в Ростовской области заражение COVID-19 подтверждено у 1026 человек, 98 из них выздоровели, девять скончались.

На Первомай в Ростове-на-Дону пустынно из-за режима самоизоляции.В качестве дополнительной меры противодействия коронавирусу, власти Ростовской области с 1 мая ввели обязательный масочный режим

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ИСТОЧНИК KP.RU

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