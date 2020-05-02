На Первомай в Ростове-на-Дону стало пустынно из-за режима самоизоляции

2 Май 2020 2020-05-02T11:50:49+03:00

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В этом году из-за пандемии коронавируса в день 1 Мая Ростов неожиданно опустел.

Если до этого большинство горожан куда-то спешили, бежали на работу или просто вышли в магазин, то в праздничный день улицы донской столицы стали максимально безлюдными. Напомним, что в городе с 31 марта и по сей день действует режим самоизоляции, надо отметить, что большинство горожан все-таки прислушались к словам властей и решили остаться дома, а может быть просто высыпаются и отдыхают после тяжелых трудовых будней.

Наш оператор вышел на улицу 1 мая и отметил, что именно в этот день можно увидеть, каким малолюдным теперь выглядит этот фотогеничный город даже в Праздник Весны и Труда. В качестве дополнительной меры противодействия коронавирусу, власти Ростовской области с 1 мая ввели обязательный масочный режим. Поэтому, даже те, кто выходил на улицу, были обязательно в медицинских масках, а те у кого их не было, могли получить маску на улице.

По данным Оперативного штаба по профилактике коронавируса на 1 мая в Ростовской области заражение COVID-19 подтверждено у 1026 человек, 98 из них выздоровели, девять скончались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/776671" frameborder="0"></iframe> На Первомай в Ростове-на-Дону пустынно из-за режима самоизоляции.В качестве дополнительной меры противодействия коронавирусу, власти Ростовской области с 1 мая ввели обязательный масочный режим

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ИСТОЧНИК KP.RU