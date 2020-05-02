2020-05-02T12:51:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону, новости на 2 мая 2020: индекс самоизоляции постепенно снижается

Самоизоляция в Ростове-на-Дону, новости на 2 мая 2020: ранним утром ростовчане сидели дома на "четверку", к полудню опустился до "тройки"
Виктория Никитина
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В Ростове падает индекс самоизоляцииВ Ростове падает индекс самоизоляцииФото: "КП" Архив
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону, новости на 2 мая 2020: погода разгулялась, и люди решили от нее не отставать.

Индекс самоизоляции падает на глазах в течение дня. Еще в пять часов утра ростовчане сидели дома на 4,8 баллов, а к полудню местные жители высыпали на улицы и цифра понизилась до 3,4 баллов. Но даже такая цифра является значительной, потому что до пандемии он составлял всего 1,5 балла.

Согласно нынешнему показателю, на улицах сейчас много людей и во избежание распространения коронавируса лучше оставаться дома.

Стоит отметить, что индекс самоизоляции низкий во всех городах. Самый маленький в Иркутске - 2,5 баллов, а самый высокий в Ташкенте - 3,8.

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Ростовчане массово высыпали на улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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