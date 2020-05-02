Самоизоляция в Ростове-на-Дону, новости на 2 мая 2020: индекс самоизоляции постепенно снижается

2 Май 2020 2020-05-02T12:51:44+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону, новости на 2 мая 2020: ранним утром ростовчане сидели дома на "четверку", к полудню опустился до "тройки"

Изменить размер текста: A A

Самоизоляция в Ростове-на-Дону, новости на 2 мая 2020: погода разгулялась, и люди решили от нее не отставать.

Индекс самоизоляции падает на глазах в течение дня. Еще в пять часов утра ростовчане сидели дома на 4,8 баллов, а к полудню местные жители высыпали на улицы и цифра понизилась до 3,4 баллов. Но даже такая цифра является значительной, потому что до пандемии он составлял всего 1,5 балла.

Согласно нынешнему показателю, на улицах сейчас много людей и во избежание распространения коронавируса лучше оставаться дома.

Стоит отметить, что индекс самоизоляции низкий во всех городах. Самый маленький в Иркутске - 2,5 баллов, а самый высокий в Ташкенте - 3,8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус празднику не помеха: в Ростове индекс самоизоляции упал до 3,5.

Ростовчане массово высыпали на улицы.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU