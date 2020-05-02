Ирина Войцеховская заняла пост управляющего делами администрации Таганрога

2 Май 2020 2020-05-02T13:31:41+03:00

Уже 19 лет она занимала разные должности в администрациях

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В Таганроге назначили нового управляющего делами администрации города.

На эту должность была назначена Ирина Войцеховская. Она имеет высшее образование по специальности экономист-менеджер. Окончила Ростовский государственный строительный университет в 1998 году.

В течение 19 лет Ирина Войцеховская работала заместителем главного специалиста по вопросам местного самоуправления администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону и заместителем начальника общего отдела аппарата городской думы Ростова- на-Дону, а также замещала должность секретаря муниципальной избирательной комиссии Ростова-на-Дону. Ирина Валерьевна занимала эти должности в период с 2001 по 2020 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU