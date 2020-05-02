2020-05-02T15:29:45+03:00
Общество

Папина дочка: дочь Валерия Карпина выучила слово "папа"

"Очень правильная девочка растет"
Виктория Никитина
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Дочь Валерия Карпина научилась говорить "папа". Фото: аккаунт Валерия Карпина в ИнстаграмДочь Валерия Карпина научилась говорить "папа". Фото: аккаунт Валерия Карпина в Инстаграм
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Дочь главного тренера "Ростова" Валерия Карпина показала на видео, как любит папу.

Папа малышки решил записать милое видео того, как его дочка беседует с мамой. Жена Валерия тщетно пыталась заставить маленькую принцессу сказать слово "Саша", но девочка постоянно твердила ей одно и то же - "папа".

- Очень правильная девочка растёт, - написал 51-летний специалист на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что Валерий Карпин возглавляет донской футбольный клуб с декабря 2017 года. До этого он занимал должность главного тренера в «Торпедо» из Армавира, испанской «Мальорке» и московском «Спартаке».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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