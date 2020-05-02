2020-05-02T16:13:56+03:00
Общество

В Ростове двое парней устроили потасовку средь бела дня

Их попытался разнять их товарищ
Виктория Никитина
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В Ростове двое парней сцепились средь бела дня. Фото: соцсетиВ Ростове двое парней сцепились средь бела дня. Фото: соцсети
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Два молодых человека по неизвестной причине набросились друг на друга в западном микрорайоне Ростова.

Инцидент произошел на улице 2-ой Краснодарской в районе дома № 149 вчера, 1 мая, около полудня. Двое молодых что-то сильно не поделили между собой и решили решить все разногласия на кулаках. Оба драчуна обнажились по пояс и стали бросаться друг на друга, нанося удары руками по разным частям тела. Их приятель попытался разнять их, но его усилия оказались тщетными.

Драка попала в объектив камеры одного из местных жителей. Запись была опубликована в соцсети, где ее незамедлительно прокомментировали пользователи.

"В период самоизоляции бой должен быть с соблюдением дистанции 1,5 метра. То есть бесконтактным. Не знают что ли?", "И без масок. Совсем не соблюдают правила боя самоизоляции", "И без перчаток. Завтра будет 120 зараженных вот из-за таких", "Мужик застал мужа с любовником", "UFC курит в сторонке", "Выбивали друг из друга коронавирус", - написали горожане.

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Схлестнулись пять и десять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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